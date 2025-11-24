Milano 13:43
42.266 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:43
9.560 +0,21%
Francoforte 13:42
23.219 +0,55%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Ariston Holding

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di Ariston Holding
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, in guadagno del 3,26% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ariston Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ariston Holding rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Ariston Holding classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,109 Euro e primo supporto individuato a 3,979. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,239.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```