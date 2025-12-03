Elica prosegue il buyback e raggiunge il 7,44% del capitale sociale

(Teleborsa) - Elica
, nell'ambito del programma di buyback, ha reso noto di aver acquistato
, tra il 17 e il 27 novembre 2025, complessivamente 12.136 azioni proprie
, al prezzo medio ponderato di 1,67 euro per azione, per un controvalore
pari a 20.251 euro
.
Dall'inizio del programma la società attiva nel mercato delle cappe da cucina ha acquistato complessivamente 2.631.599 azioni ordinarie, pari al 4,16% del capitale sociale, per un controvalore pari a 5.516.830 euro.
Al 27 novembre, a seguito degli acquisti finora effettuati e del risultato dell’offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso, Elica detiene in portafoglio un totale di 4.710.616 azioni proprie, pari al 7,44% del capitale sociale.
A Piazza Affari, oggi, controllato progresso per Elica
, che chiude in salita dello 0,91%.