Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:18
25.512 +0,67%
Dow Jones 19:18
47.362 +0,15%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,51%

Il DAX chiude la seduta a 23.710,86 punti

Borsa: Frazionale rialzo per Francoforte che porta a casa un mediocre +0,51%
Francoforte riporta un guadagno dello 0,51%, terminando a 23.710,86 punti.
