Milano
17:35
43.519
+0,32%
Nasdaq
18:47
25.567
-0,15%
Dow Jones
18:47
47.866
-0,03%
Londra
17:35
9.711
+0,19%
Francoforte
17:35
23.882
+0,79%
Giovedì 4 Dicembre 2025, ore 19.03
Borsa: Giornata cauta per Londra (+0,19%)
Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.710,87 punti
In breve
,
Finanza
04 dicembre 2025 - 17.43
Non si allontana dalla parità Londra, che mostra un deludente +0,19%, archiviando la seduta a 9.710,87 punti.
Argomenti trattati
Londra
(238)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,19%
