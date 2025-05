Campagna Enac F-Air Play: "Gioca pulito, vola sereno"

(Teleborsa) - Regole, rispetto, spirito di squadra.prende in prestito il linguaggio dello sport per lanciarela nuova campagna di comunicazione rivolta ai passeggeri, attiva dal primo giugno 2025 negli aeroporti italiani. L'obiettivo – spiega Enac in una nota – è promuovere comportamenti corretti e responsabili, sia in aeroporto che in volo, per rendere l'esperienza del viaggio più sicura, inclusiva e serena. Il nome stesso della campagna – un gioco di parole tra "fair play" e "air" – richiama i valori del buon senso e della collaborazione, fondamentali anche quando si viaggia. Perché, ricorda l'Enac, "ogni volo è una partita da giocare insieme". Lo ha annunciato ilintervenendo a Cagliari alcon ilnel panel dedicato al contrasto delle aggressioni al personale dei trasporti"Viaggiare con fair play – spiega– significa rispettare regole, tempi e persone. Abbiamo voluto una campagna che non fosse sono uno slogan, ma mettesse al centro le persone, il rispetto reciproco e la difesa dei diritti di ogni passeggero, rappresentando questi principi anche nella narrazione grafica, con persone con disabilità o a mobilità ridotta, perché inclusione e valorizzazione delle differenze sono parte fondamentale nella policy Enac di garantire il diritto al volo a tutte e tutti, nessuno escluso".L'iniziativa si inserisce nel quadro dellae punta a contrastare i comportamenti scorretti o aggressivi che, specie nei periodi di maggiore afflusso, possono compromettere la sicurezza e il benessere a bordo.opuscoli informativi in distribuzione negli scali in collaborazione con Assaeroporti e Aeroporti 2030, contenuti visivi trasmessi sugli schermi dei terminal aeroportuali e una comunicazione digitale coordinata sui canaliistituzionali di Enac.La campagna prenderà il via il primo giugno e accompagnerà i passeggeri per tutta l'estate – il periodo più affollato per il traffico aereo – e proseguirà fino a fine anno. "Un vero e proprio invito a viaggiare meglio, con più consapevolezza, empatia e collaborazione. Perché – conclude la nota – solo giocando pulito si arriva lontano, anche a 10mila metri di altezza".