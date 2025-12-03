Milano 12:08
43.595 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:08
9.682 -0,21%
Francoforte 12:08
23.732 +0,09%

Parigi: brillante l'andamento di Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Parigi: brillante l'andamento di Airbus
Punta con decisione al rialzo la performance del colosso aerospaziale, con una variazione percentuale del 2,34%.
Condividi
```