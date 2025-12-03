Francoforte: positiva la giornata per Airbus

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso aerospaziale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Airbus
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del produttore degli Airbus
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 192,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 196,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 189,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)