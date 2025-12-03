Milano 12:05
43.599 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:05
9.680 -0,22%
Francoforte 12:05
23.749 +0,16%

Francoforte: positiva la giornata per Airbus

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti
Francoforte: positiva la giornata per Airbus
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso aerospaziale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Airbus, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico del produttore degli Airbus segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 192,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 196,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 189,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```