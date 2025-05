AATech, EnVent riprende copertura con Outperform e TP a 1,50 euro

AATech

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM hasu, venture tech builder italiano quotato su Euronext Growth Milan, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (rispetto agli 0,68 euro prima di mettere il giudizio Under Review ).Gli analisti scrivono che AATech ha reso noti, proprietaria della piattaforma, che finora gestiva servizi di prestito per PMI basati sul modello "lending-as-a-service" e "buy-now-pay-later", e che ora si sta convertendo al fintech. L'operazione ha un valore di 18,1 milioni di euro, da corrispondere in contanti, azioni e warrant, e sarà eseguita come reverse take-over, con chiusura entro il terzo trimestre del 2025. Principali vantaggi per AATech: 26,3 milioni di euro di backlog di contratti di servicing per il periodo 2025-27; ingresso nel mercato del credit servicing; accesso a una base clienti più ampia per veicoli di cartolarizzazione; potenziale per sinergie di costo e cross-selling.Il management di AATechall'interno di Opyn: Opyn Zero, per la gestione e il reporting di prestiti green e legati alla sostenibilità; Opyn AI Agent, per la gestione dei processi AML basata sull'intelligenza artificiale.Il 28 maggio 2025, il Consiglio di Amministrazione hain opzione agli azionisti di AATech fino a 3,1 milioni di euro, mediante emissione di 3.424.400 nuove azioni ordinarie. Il prezzo di emissione è fissato a 0,90 euro per azione. Il periodo di sottoscrizione e il periodo di negoziazione dei diritti inizieranno il 2 giugno 2025.EnVent prevede che il portafoglio contratti di servicing di BIL contribuirà a unsulla portata e sulle dimensioni delle attività del gruppo target. Per una valutazione completa, sarà necessaria una comunicazione più completa dei recenti dati finanziari della società target e delle prospettive del gruppo integrato. Pertanto, prima dell'avvio delle attività rilevanti e della comunicazione delle proiezioni del gruppo, EnVent ha simulato una valutazione separata di AATech e BIL, come proxy della potenziale valutazione di mercato aggregata. Ha adottato un approccio probabilistico nella progettazione di un'area di valore, come prospettiva di valutazione combinata di AATech e BIL, valutando il nuovo ambito di attività con l'investimento sottostante e considerando il profilo rischio-opportunità futuro.