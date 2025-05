Export italiano: SACE firma cinque accordi in Uzbekistan e Kazakistan

(Teleborsa) -, il gruppo assicurativo e finanziario italiano partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,- nell’ambito della Missione del Governo italiano in- con istituti bancari e controparti attive sul mercato in settori strategici per"Si tratta di un passo significativo per supportare l'export italiano e promuovere le relazioni commerciali con Uzbekistan e Kazakistan. SACE continua a essere un partner per l’export e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, offrendo strumenti innovativi e soluzioni personalizzate – ha dichiaratol’Amministratore Delegato di SACE – Il nostro impegno è volto a sostenere la crescita delle imprese italiane e valorizzare il Made in Italy su scala globale, contribuendo così al successo delle aziende nei settori chiave dell’economia internazionale".Le iniziative firmate e annunciate comprendono:: per sostenere opportunità commerciali tra la Repubblica dell’Uzbekistan e la Repubblica Italiana volti a proteggere gli investimenti e le transazioni commerciali tra le piccole e medie imprese italiane e uzbeke per un importo fino a 50 milioni di euro oltre al coinvolgimento di sub-appaltatori italiani, incluse le PMI, nei progetti che sono stati o saranno supportati da Uzbekinvest.per facilitare la collaborazione reciproca tra le parti e le forniture di beni e servizi da parte di PMI italiane a favore di Bering Servis in settori strategici come il tessile, anche attraverso il supporto assicurativo-finanziario di SACE per un impegno fino a 0,5 milioni di euro. L’intesa intende promuovere altresì lo scambio di informazioni su potenziali nuovi progetti e iniziative di mutuo interesse.: promuove la cooperazione tra le Parti per valutare partnership e sviluppare una collaborazione a lungo termine e include la possibilità di finanziare i contratti di fornitura di apparecchiature gas tra JSC Hududgazta’minot, Texnopark e Pietro Fiorentini. Hududgaztaminot insieme con Texnopark intende ammodernare la rete del gas uzbeka e Pietro Fiorentini vanta esperienza a livello mondiale in prodotti e servizi tecnologicamente avanzati per la distribuzione e l’utilizzo del gas naturale. Il progetto prevede la sostituzione di fino a 5.000 stazioni di controllo della pressione, misurazione e regolazione (PRMS) da parte della società uzbeka di distribuzione del gas JSC Hududgaztaminot, per modernizzare la rete del gas dell'Uzbekistan, in particolare le stazioni del gas a bassa, media e alta pressione. Il progetto inizierà dalla città di Tashkent. SACE si impegna a supportare il progetto per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro.: per identificare nuovi investimenti in relazione a progetti che coinvolgano esportatori italiani, attraverso l’utilizzo di soluzioni assicurative e finanziarie che prevedano il supporto di SACE.accordo di collaborazione allo scopo di sviluppare e rafforzare la relazione commerciale tra le parti nel settore energetico, in relazione agli investimenti e ai progetti di Samruk-Energy attraverso programmi di assicurazione al credito all'esportazione o altre forme di garanzia per le aziende italiane, comprese le piccole e medie imprese, per un importo stimato fino a 300 milioni di euro.