Avio, due nuovi accordi di lancio per Vega C da oltre 100 milioni

Avio

(Teleborsa) -ha firmato due Accordi di Servizi di Lancio con due differenti clienti (uno Europeo e l’altro non-Europeo) per portare in orbita diversi satelliti a bordo del Vega C.Il nome dei clienti e dei satelliti, spiega una nota, è riservato e sarà annunciato a tempo debito dai clienti., ha commentato: “Avio è orgogliosa di aver firmato questi due contratti a seguito delle attività commerciali intraprese in Europa e con clienti esteri dal suo nuovo team commerciale nell’ambito delle nuove responsabilità come fornitore di servizi di lancio per Vega C.. Non vediamo l’ora di stupire i nostri clienti e soddisfare le loro aspettative".I satelliti saranno utilizzati per l’osservazione della Terra, per il monitoraggio e la gestione delle risorse ambientali in applicazioni civili e scientifiche, fornendo immagini ad alta risoluzione e geolocalizzazione all’avanguardia. I satelliti avranno una massa compresa tra gli oltre 400 e gli oltre 1.000 chilogrammi e saranno collocati in un’orbita eliosincrona a circa 500 km.I contratti in esame garantiscono complessivamente oltre 100 milioni di euro per servizi di lancio programmati tra il 2028 e il 2031.