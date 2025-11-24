Bonatti, finanziamento da 100 milioni di euro in pool con garanzia SACE

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, general contractor italiano al servizio dell'industria dell'energia, ha perfezionato un'operazione difinalizzata al sostegno e allo sviluppo del Piano Industriale 2025–2029, presentato agli istituti di credito nel luglio scorso.L'operazione è stata strutturata con il, in qualità di Global Coordinator, e ha visto la partecipazione di, Cassa Depositi e Prestiti e. Intesa Sanpaolo ha inoltre svolto il ruolo di Facility Agent e SACE Agent. Il finanziamento è assistito da garanzia SACE.Le nuove risorse contribuiranno adel Gruppo, sostenendo l'attuazione delle linee di sviluppo previste dal piano industriale: crescita dei volumi, ampliamento della presenza geografica, potenziamento della capacità produttiva e sviluppo del settore Net-Zero (idrogeno, CCUS, BESS).Il Piano Industriale 2025–2029 si fonda su un be prevede di superare 1,5 miliardi di euro di produzione già nel 2025, con un obiettivo di ulteriore crescita entro il 2029. Il piano si articola su direttrici di sviluppo che comprendono il rafforzamento del business storico di Pipeline e Impianti, l'espansione dei servizi di Operation & Maintenance e Well Production Services, nonché investimenti industriali mirati a supporto dei progetti in Italia e all'estero."Questo finanziamento rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Bonatti - dichiara il- Le risorse ottenute contribuiranno a dare piena attuazione al Piano Industriale 2025–2029, rafforzando la struttura patrimoniale e sostenendo gli investimenti previsti per lo sviluppo industriale e internazionale del Gruppo".