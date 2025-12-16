Francoforte: mette il turbo K+S

Kali und Salz

compagnia attiva nel settore chimico-biologico

Germany MDAX

K+S

produtore di fertilizzanti per l'agricoltura

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,34% sui valori precedenti.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo status tecnico di breve periodo delmette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 12,74 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 12,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 13,38.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)