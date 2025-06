Ambiente, ENEA nel progetto europeo da 1,7 milioni per la sostenibilità del settore ittico

(Teleborsa) - Un settore ittico più competitivo e sostenibile: è l'obiettivo deldel valore diche vede la partecipazione di dieci istituzioni di 6 paesi dell'area adriatico-ionica, tra cui in Italia,e lo spin-off, supportati da"Con FISHIMPACT vogliamo sostenere le imprese del settore nell'adottare nuovi standard di sostenibilità ambientale e sociale sia a livello organizzativo sia per i prodotti ittici. In questo contesto la cooperazione tra gli Stati sarà fondamentale per sviluppare strategie comuni di gestione sostenibile, tenendo conto delle specificità geopolitiche e dei diversi contesti giuridici e amministrativi dei paesi coinvolti", spiega la referente ENEA del progetto,, ricercatrice del Laboratorio Strumenti per la sostenibilità e circolarità di sistemi produttivi e territoriali.In particolare,utilizzate per i prodotti ittici in Europa e nei paesi IPA, ossia quelli che beneficiano di assistenza preadesione da parte della Ue, come Albania, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. Inoltre, a supporto delle PMI della pesca e dell'acquacoltura, ENEA svilupperà unointegrato con una banca dati di buone pratiche che offrirà alle aziende spunti concreti di miglioramento. "Metteremo a punto anche un nuovo modello di comunicazione chiara e trasparente per i consumatori, per evidenziare le caratteristiche ambientali, sociali e nutrizionali dei prodotti ittici venduti. Questo approccio non solo migliorerà la competitività delle imprese, ma potrà anche incentivare abitudini alimentari più salutari e acquisti più responsabili da parte dei consumatori", continuaIn generale, ilmira a sviluppare: un'azione pilota transnazionale per testare lo strumento di autovalutazione con circa 100 aziende ittiche; linee guida per facilitare l'introduzione dei nuovi requisiti di qualità e ambientali; un memorandum d'intesa per la cooperazione internazionale tra i paesi della regione adriatico-ionica coinvolti nel progetto per garantire continuità dei risultati anche nel lungo termine. "Organizzeremo inoltre programmi di formazione specifici su temi chiave come Impronta Ambientale di Prodotto, Analisi del Ciclo di Vita, economia circolare e etichettatura, per trasferire i risultati ottenuti a tutti gli attori della filiera, dalle PMI alle organizzazioni di settore fino ai consumatori e alle amministrazioni", prosegueCon quasi 300 mila tonnellate di pesce l'anno,Nello specifico, nell'area adriatico-ionica più della metà della produzione ittica totale proviene dall'acquacoltura, ovvero dall'allevamento controllato di pesci, molluschi e crostacei, piuttosto che dalla pesca tradizionale in mare. E, tra le varie forme di acquacoltura, la maricoltura è di gran lunga la più rilevante."Pesca e acquacoltura possono offrire grandi opportunità per lo sviluppo dell'economia blu nell'area adriatico-ionica. Ma – conclude la– serve una gestione coordinata e sostenibile per non entrare in competizione con altri settori della blue economy, come turismo e trasporto marittimo che solo nel 2021 hanno generato in Europa oltre 1,3 milioni di posti di lavoro e quasi 95 miliardi di euro di valore aggiunto lordo".