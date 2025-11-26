Circle nel consorzio europeo selezionato dalla DG MOVE per il progetto DiVINE

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato la propria partecipazione al consorzio europeo selezionato dalla Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti (DG MOVE) della Commissione Europea per la realizzazione del. In riconoscimento del suo contributo strategico, Circle beneficerà di un contributo pari aL'iniziativa(IWT) nell'ambito del Green Deal Europeo, guidando la trasformazione del settore verso maggiore efficienza e sostenibilità. Attraverso DiVINE, i partner svilupperanno una roadmap concreta e operativa per accompagnare la transizione digitale del trasporto fluviale in tutti i bacini navigabili dell'UE entro il 2035, gettando le basi per un ecosistema logistico moderno, connesso e a basse emissioni. Il consorzio è guidato dalla European IWT Platform, insieme a Ecorys, Danube Commission, EICB, viadonau e Circle Group."Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra esperienza in digitalizzazione e comunicazione a questa importante iniziativa europea - ha detto- DiVINE rappresenta un passo significativo verso il futuro del trasporto fluviale, e per Circle costituisce sia un riconoscimento del nostro impegno verso una logistica più intelligente e sostenibile, in linea con il nostro piano strategico Connect 4 Agile Growth, sia un'opportunità per rafforzare ulteriormente le nostre partnership europee, valorizzando l'esperienza maturata negli ultimi anni".