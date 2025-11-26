Circle nel consorzio europeo selezionato dalla DG MOVE per il progetto DiVINE

(Teleborsa) - Circle
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato la propria partecipazione al consorzio europeo selezionato dalla Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti (DG MOVE) della Commissione Europea per la realizzazione del progetto DiVINE (Digitalisation Vision Inland Navigation Europe)
. In riconoscimento del suo contributo strategico, Circle beneficerà di un contributo pari a 157.500 euro
.
L'iniziativa promuove la digitalizzazione del trasporto fluviale
(IWT) nell'ambito del Green Deal Europeo, guidando la trasformazione del settore verso maggiore efficienza e sostenibilità. Attraverso DiVINE, i partner svilupperanno una roadmap concreta e operativa per accompagnare la transizione digitale del trasporto fluviale in tutti i bacini navigabili dell'UE entro il 2035, gettando le basi per un ecosistema logistico moderno, connesso e a basse emissioni. Il consorzio è guidato dalla European IWT Platform, insieme a Ecorys, Danube Commission, EICB, viadonau e Circle Group.
"Siamo orgogliosi di contribuire con la nostra esperienza in digitalizzazione e comunicazione a questa importante iniziativa europea - ha detto Alexio Picco, Managing Director di Circle
- DiVINE rappresenta un passo significativo verso il futuro del trasporto fluviale, e per Circle costituisce sia un riconoscimento del nostro impegno verso una logistica più intelligente e sostenibile, in linea con il nostro piano strategico Connect 4 Agile Growth, sia un'opportunità per rafforzare ulteriormente le nostre partnership europee, valorizzando l'esperienza maturata negli ultimi anni".