Congiuntura Confcommercio: "Quadro positivo, ma consumi restano deboli"

(Teleborsa) - "Anche nel secondo trimestre del 2025 la nostra economia ha continuato a mostrare, in un contesto caratterizzato da turbolenze e incertezze, importanti segnali di vivacità. Già la nostra previsione a +0,3% congiunturale per il primo quarto dell’anno in corso ad alcuni era apparsa ottimistica. Si può sempre usare la clausola di stile 'con prevalenti rischi al ribasso' per qualificare la propria visione sul futuro prossimo. Noi non lo faremo". È quanto sottolinea l'"La presenza di un quadro più positivo nel secondo trimestre, le cui evidenze principali sono date dal permanere dell’occupazione ai massimi storici e dal ritorno ad aprile della produzione industriale in territorio debolmente positivo dopo oltre un triennio, si legge nell’importante recupero della fiducia di imprese e famiglie registrato a maggio. È vero che – prosegue l'– in ottica di misurazione del sentiment di più lungo termine (secondo l’indagine Confcommercio-Censis) la fiducia resta sotto i livelli del 2024. Ma le oscillazioni congiunturali, finalmente favorevoli, vanno comunque apprezzate".In questo contesto, che beneficia anche di una, elemento che ha portato la BCE a riportare i tassi di riferimento ai livelli di fine 2022, non mancano le"L’incertezza sugli sviluppi futuri del contesto internazionale – si legge nel rapporto – potrebbe frenare il recupero della fiducia, uno degli elementi portanti per il miglioramento degli investimenti e dei consumi nella seconda parte dell’anno."Stando alle stime di Confcommercio,valori che porterebbero, nel mese in corso, la variazione su base annua allo 0,8%. Nella media del secondo trimestre la stima di Confcommercio è di una, andamento su cui hanno inciso i buoni risultati di aprile, e dello 0,9% tendenziale. "Queste stime – evidenzia Confcommercio – sono coerenti con la possibilità di realizzare, in assenza di particolari shock, una crescita nell’intero 2025 prossima allo 0,8%".In questo contesto l’anello debole della catena, secondo Confcommercio – continua a essere rappresentato dalle. Le famiglie italiane, nonostante i miglioramenti occupazionali e reddituali, continuano a mostrare una scarsa propensione al consumo. Queste valutazioni – si legge nel report – sono confermate dall’andamento dei consumi misurati nella metrica dell’ICC. Sulla base delle prime stime, a maggio l’indicatore, dopo il recupero di aprile, ha registrato una variazione nulla nel confronto annuo. Il dato è sintesi di una crescita per i servizi (+0,4%) e di una riduzione per i beni (-0,3%). Andamenti che consolidano, al netto di fattori episodici, la tendenza alla terziarizzazione del consumo, mente sono i beni, soprattutto i più tradizionali, (alimentari, abbigliamento, calzature, mobili, autovetture) a mostrare i maggiori segnali di difficoltà. Inon sembrano, al momento, ancora riflettere i benefici sul reddito disponibile reale derivanti dalla stabilizzazione dell’inflazione che si conferma, anche a giugno, sotto controllo. Le stime di Confcommercio indicano per il mese in corso una variazione dei prezzi al consumo dello 0,1% congiunturale, confermando la crescita su base annua all’1,7%. L’esaurirsi delle moderate spinte inflazionistiche registrate nella parte finale del 2024 e l’ipotesi del permanere dell’inflazione sui livelli attuali anche nei prossimi mesi è confermata dalla scelte della BCE che, attuando una politica monetaria meno restrittiva, evidenzia come, al momento, il problema principale non sia rappresentato dall’andamento dei prezzi, ma dalla crescita.A maggio 2025 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (ICC) ha mostrato un una variazione nulla rispetto allo stesso mese del 2024. La stima è sintesi di una diminuzione della spesa per i beni (-0,3%) e di un aumento di quella per i servizi (0,4%). Dopo un bimestre in cui il confronto annuo era stato condizionato da molteplici effetti di calendario, il dato destagionalizzato dell’ultimo mese, pur confermando il permanere di una situazione sostanzialmente statica della domanda, presenta qualche segno di vivacità. Per il terzo mese consecutivo si rileva, infatti, una marginale crescita (+0,1%) in termini congiunturali.In linea con una situazione che, su base annua, non sembra mostrare particolari mutamenti, sia in termini di dinamiche sia di preferenze dei consumatori, anche a maggio 2025 le diverse funzioni di consumo che compongono l’ICC hanno mostrato andamenti articolati. L’unico incremento di rilevo ha interessato, come di consueto, i consumi relativi ai beni e ai servizi per la comunicazione (+7,6%). Variazioni lievemente positive si sono registrate per la domanda per gli alberghi e i pasti e le consumazioni fuori casa (+0,2%) e per i beni e i servizi per la cura della persona (+0,2%). Tutte le altre macro-funzioni evidenziano, sia pure con diverse intensità, un arretramento, su base annua, dei quantitativi acquistati dalle famiglie. In particolare per gli alimentari, le bevande e i tabacchi dopo la decisa crescita rilevata ad aprile la domanda è tornata in territorio debolmente negativo (-0,1%), confermando le difficoltà di uscire da una fase, ormai strutturale, di ridimensionamento dei consumi. Marginali variazioni negative della domanda hanno interessato anche i beni e i servizi per la mobilità (-0,2%). Nel mese di maggio le difficoltà maggiori, nel confronto con lo stesso mese del 2024, si registrano per i beni e i servizi ricreativi (-1,6%), per i beni e i servizi per la casa (-1,4%) e per l’abbigliamento e le calzature (-1,0%). I dati complessivi sottendono, come di consueto, andamenti articolati delle diverse funzioni di spesa incluse negli aggregati. A livello di singole voci di consumo permane la tendenza al miglioramento della domanda per i trasporti aerei (+5,7%), per i servizi ricreativi (4,7%) e per gli alberghi (+1,0%). Si conferma la tendenza al recupero delle spese per i carburanti (+1,6%) e la stasi dei consumi relativi ai pasti e consumazioni fuori casa. Rimane molto difficile la situazione dell’automotive che sconta una riduzione del 4,0%, su base annua, delle autovetture acquistate dai privati. Si conferma anche a maggio 2025 la tendenza al rallentamento della domanda per i mobili e gli articoli d’arredamento (-0,9%), per gli elettrodomestici (-3,5%) e per l’energia elettrica.Sulla base degli andamenti registrati dalle diverse variabili che concorrono alla formazione dei prezzi al consumo, si stima per il mese di giugno una variazione dello 0,1% dell’indice in termini congiunturali e una crescita dell’1,7% su base annua. Il consolidarsi di una fase di stabilizzazione dell’inflazione dovrebbe favorire, nei prossimi mesi, l’ulteriore recupero della fiducia da parte delle famiglie. "Elemento che, associato al permanere di dinamiche positive per molti indicatori reali, occupazione e redditi tra tutti, potrebbe – conclude Confcommercio – portare nella seconda parte dell’anno all’atteso, e necessario, miglioramento della domanda".