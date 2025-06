Vendite al dettaglio: su consumi "segnale positivo ma prospettive restano deboli". I commenti

(Teleborsa) -Secondo i5 le vendite al dettaglio registrano un aumento tendenziale del +3,7 % in valore e del +1,9 % in volume rispetto ad aprile 2024. Una parte di questa crescita, però, è ascrivibile all’effetto calendario:mentre nel 2024 era caduta il 31 marzo. Nel comparto alimentare, gli acquisti legati alle celebrazioni pasquali hanno spinto le vendite a un +8,6 % in valore e a un +5,4 % in volume, mentre il settore non alimentare rimane in flessione, con una variazione tendenziale del –0,4 % in valore e del –0,8 % in volume.Cosìin una nota spiegando che nonostante la crescita complessiva registrata nel mese, però, i piccoli negozi sono ancora in affanno. E se la grande distribuzione registra un +6,8 % in valore su base annua, le piccole superfici ottengono invece un incremento limitato al +0,9 % in valore, a dimostrazione delle difficoltà che i negozi di vicinato continuano ad affrontare. Dopo il rimbalzo post-pandemico, che nel 2021 è stato particolarmente significativo proprio per i piccoli esercizi, tanto da far parlare di “nuova primavera” per i negozi di vicinato, in realtà, col senno di poi, si è trattato di un fuoco fatuo: dal 2022 registrano solo variazioni negative in volume e complessivamente hanno perso, ad oggi, secondo le nostre stime, oltre il 10% di volumi di vendita. Un dato oramai non solo allarmante ma purtroppo anche strutturale. Sul fronte dei canali alternativi, il commercio elettronico subisce un calo del –0,7 % in valore, mentre le vendite al di fuori dei luoghi fisici (mercati, vendite porta a porta, ecc.) segnano un –0,1 % in valore.comprimendo temporaneamente le vendite negli altri canali. I prossimi mesi ci diranno se è stata una crescita una tantum, un segnale di ripresa da consolidare o solo l’effetto della festività. Anche perché sul fronte delle vendite non alimentari le famiglie continuano a mostrarsi più che prudenti, con impatti particolarmente gravi sui comparti più vulnerabili. Servono misure generali di sostegno al reddito delle famiglie e alle attività di vicinato, con formazione e incentivi fiscali per rafforzare la rete dei negozi di prossimità, indispensabile per garantire ai residenti l’accesso ai servizi locali.Peri dati mostrano una ripresa dei consumi ad aprile, per effetto delle festività pasquali, mentre a maggio si registra una crescita del clima di fiducia dei consumatori dopo il calo registrato nel mese precedente. Nonostante questi primi segnali positivi, il contesto economico rimane caratterizzato da una persistente incertezza, senza riscontri di crescita stabile dei consumi che rimangono in prospettiva deboli. A incidere sono gli effetti delle tensioni geopolitiche e i timori derivanti dall’eventuale introduzione di dazi sul commercio internazionale, con possibili ricadute sulle filiere produttive nazionali, in particolare quella agroalimentare. Uno scenario dinamico, in cui diventa complesso intravedere segnali concreti di ripresa dei consumi nei prossimi mesi, elemento essenziale per sostenere la crescita economica del Paese. Le imprese del retail moderno continuano a svolgere un ruolo cruciale nel garantire un’offerta di qualità a prezzi convenienti, ponendosi come presidio per la tenuta dei consumi e contribuendo in modo attivo alla coesione economica e sociale del Paese. è tuttavia fondamentale costruire risposte condivise e di sistema, anche in ambito europeo, alle sfide attuali, con l’obbiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese e salvaguardare il potere d’acquisto dei cittadini.Ancheparla di "Effetto Pasqua. I dati apparentemente positivi sono solo un miraggio dovuto alla diversa collocazione della Pasqua, caduta quest'anno nel mese di aprile, diversamente dal 2024 quando fu a marzo" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori."La dimostrazione è che su base annua le vendite alimentari decollano, con un balzo incredibile dell'8,6%, mentre quelle non alimentari addirittura scendono, -0,4% in valore e -0,8% in volume" prosegue Dona."Insomma, gli acquisti legati alla Pasqua fanno da traino alle vendite, compensando i valori negativi. Decisamente prematuro, quindi, esprimere un giudizio positivo sui dati di oggi. Dovremo attendere i prossimi mesi per capire il reale andamento del commercio al dettaglio" conclude Dona., afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.Nel 2rispetto al 2024, quando la festa si tenne a marzo – spiega il Codacons – Non a caso a trainare la crescita sia in valore che in volume sono i beni alimentari, mentre quelli non alimentari registrano una flessione del -0,4% in valore e del -0,8% in volume.– afferma il presidente Carlo Rienzi – A causa dei rincari dei prezzi che stanno interessando il comparto alimentare, le vendite nei primi mesi dell’anno registrano