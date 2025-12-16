Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:09
25.112 +0,18%
Dow Jones 21:09
48.134 -0,58%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

USA, Vendite dettaglio (YoY) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Vendite dettaglio (YoY) in ottobre
USA, Vendite dettaglio in ottobre su base annuale (YoY) +3,5%, in calo rispetto al precedente +4,2%.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
```