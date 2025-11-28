Milano 27-nov
43.220 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 27-nov
9.694 0,00%
Francoforte 27-nov
23.768 0,00%

Vendite dettaglio Giappone (YoY) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite dettaglio Giappone (YoY) in ottobre
Giappone, Vendite dettaglio in ottobre su base annuale (YoY) +1,7%, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,8%).
Condividi
```