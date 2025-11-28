Milano
Venerdì 28 Novembre 2025, ore 08.41
Vendite dettaglio Giappone (YoY) in ottobre
28 novembre 2025 - 07.00
Giappone,
Vendite dettaglio in ottobre su base annuale (YoY) +1,7%
, in aumento rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,8%).
