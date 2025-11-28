Milano 10:17
43.124 -0,22%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:17
9.702 +0,09%
Francoforte 10:17
23.727 -0,17%

Vendite dettaglio Spagna (YoY) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite dettaglio Spagna (YoY) in ottobre
Spagna, Vendite dettaglio in ottobre su base annuale (YoY) +3,8%, in calo rispetto al precedente +4,1%.

(Foto: jorono / Pixabay)
Condividi
```