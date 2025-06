Luiss Sport - Team Up For The Planet: AS Luiss e i suoi Partner insieme per la sostenibilità

(Teleborsa) - Si è, l’evento organizzato dall’per raccontare e celebrare il ruolo delloL’appuntamento si è svolto questa mattina presso l’Aula The Dome del Campus Luiss di Viale Romania 32, con il supporto e la partecipazione degliLa giornata è stata aperta dalla, seguita dall’intervento delche ha guidato la platea in un racconto appassionato, accompagnando i numerosi ospiti e relatori. Hanno portato i saluti istituzionali, Presidente AS Luiss,, Prorettore Luiss per le Relazioni con gli Alumni e lo Sport estesso. Insieme a loro, sono intervenuti nel corso della mattinata, Direttore Sportivo Università Luiss,, Presidente Fondazione Sylva, e il GeneraleComandante del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno presentato il progetto di messa a dimora "Luiss Sport – Team Up For The Planet", simbolo concreto dell’impegno della comunità Luiss verso la tutela ambientale.Tra gli ospiti d’onore anche, che ha condiviso riflessioni sul legame tra sostenibilità e cultura. Significativo l’intervento del pittore, che con l’impegno attraverso la pittura e la sua arte ha ricordato a tutti quanto bellezza e creatività possano contribuire alla sensibilizzazione e alla cultura ambientale. Ha concluso gli interventi, Assessora all’Agricoltura, all’Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti del Comune di Roma, che ha ribadito l’importanza delle sinergie tra istituzioni, università e società sportive nel generare un impatto positivo sul territorio. "Mettere a dimora gli alberi, non è solo un dovere sociale, ma è un impegno che tutti dobbiamo alla nostra città.soprattutto nella zona sud-est di Roma è un nostro obiettivo e, farlo nel parco antistante l’Ospedale Sant’Eugenio, creerà un ulteriore valore anche sulla qualità dell’aria per tutti coloro che frequentano la zona della struttura ospedaliera".Significativa la testimonianza sulla(nuoto sincronizzato),(ciclismo),(windsurf),(atletica leggera) e(vela).Cuore dell’evento, la presentazione deirealizzati dagli studenti-atleti delle squadre AS Luiss insieme ai partner aziendali, tra cui. Un percorso che ha visto sport e impresa collaborare per sensibilizzare e costruire modelli innovativi e responsabili, come testimoniato dagli interventi dei numerosi rappresentanti delle aziende che sostengono il progetto sportivo dell’Università Luiss, in collaborazione con i Team Leader delle squadre sportive AS Luiss."Luiss Sport - Team Up For The Planet" si conferma così come un’occasione unica per ribadire ilnella costruzione di legami imprescindibili con la natura e la cultura.