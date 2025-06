Nasce il Family lndex

(Teleborsa) - Contrastare larichiede un'azione collettiva. Non bastano più le politiche pubbliche: servono anche imprese capaci di essere protagoniste del. È in questo contesto che nasce ilil primo strumento in Italia pensato per misurare quanto "un'azienda sia davvero family and natality friendly".Il progetto è promosso dallae rappresenta un passo innovativo per valutare l'impatto reale delle politiche aziendali su natalità, genitorialità e benessere familiare. Prevede un'indagine nazionale, la creazione di un modello di valutazione scientificamente validato, e la raccolta delle migliori pratiche aziendali, che verranno valorizzate in un dossier pubblico. Il modello di calcolo non è pensato per fare una classifica fine a sé stessa, ma per attivare un circolo virtuoso di consapevolezza, miglioramento e condivisione delle buone pratiche. Questo progetto risponde a un'esigenza chiara:È uno strumento utile per i lavoratori, che potranno orientarsi meglio nel mercato del lavoro, ma anche per le aziende, che potranno migliorare la loro capacità attrattiva e contribuire alla tenuta sociale del Paese.La situazione attuale evidenzia, infatti, l'urgenza di agire. I dati mettono in evidenza con chiarezza l'impatto della genitorialità sull'occupazione femminile, tanto che tra le donne con figli piccoli il 30% è fuori dal mercato del lavoro(Fonte lstat, 2024). SUn crollo progressivo che evidenzia quanto, ancora oggi, la maternità sia un fattore penalizzante nella partecipazione femminile al mercato del lavoro.Alla presentazione, che si è tenuta oggi alla Luiss, hanno partecipato Rita Carisano, Direttore Generale Luiss; Sebastiano Maffettone, professore di Filosofia politica Luiss e Direttore dell'Osservatorio Ethos di etica pubblica; Adriano Bordignon, Presidente Forum delle Associazioni Familiari, e Federico Eichberg, Capo di Gabinetto Ministero delle Imprese e del Made in ltaly."Questa iniziativa nasce da un dialogo concreto e costruttivo avviato con le imprese, sempre più consapevoli che la denatalità non è solo un tema demografico o sociale, ma un vero e proprio fattore di rischio per la sostenibilità economica del nostro Paese. Se oggi un'azienda vuole attrarre e trattenere giovani talenti,Il welfare aziendale non può limitarsi a essere un insieme di benefit generici: deve diventare una leva strategica capace di sostenere concretamente chi desidera mettere al mondo dei figli. Se non interveniamo ora,. Il futuro dell'Italia passa anche da qui: dalla capacità di coniugare sviluppo economico e natalità", ha dichiaratoPer: "La denatalità non è un semplice fatto statistico, ma la cartina di tornasole della capacità di un Paese di garantire futuro alle persone e solidità al proprio sistema economico. Il Family lndex nasce proprio per. Con questo progetto facciamo un passo concreto verso una maggiore attenzione al benessere familiare innescando un circolo virtuoso di consapevolezza, miglioramento e condivisione delle buone pratiche. L'obiettivo è quello di definire criteri in grado di misurare l'impatto di interventi mirati - dal congedo parentale potenziato alla flessibilità oraria, dalla copertura dei servizi educativi alla tutela delle madri al rientro dalla maternità - e soprattutto di attivare processi di innovazione. Il ruolo delle imprese è centrale nel promuovere un welfare aziendale realmente a misura di famiglia, capace di integrare la cura delle persone e la sostenibilità sociale con la crescita e la competitività''.Per"La crisi demografica italiana non è solo un problema statistico o economico: è una sfida culturale e morale che investe l'intera collettività. Ripensare la natalità come bene comune riguarda la società nel suo insieme, non solo le scelte individuali.Come ci ha insegnato Adriano Olivetti, le imprese possono essere protagoniste civili, supportando concretamente le famiglie: promuovere la natalità non è solo giusto, è anche intelligente''.