Sport, al via Indice di trasparenza

(Teleborsa) - Durante un evento ala- coalizione indipendente e neutrale composta da oltre 70 membri internazionali appartenenti a diversi settori - attraversoha lanciato ufficialmente loattraverso il programma Erasmus+,è il primo strumento di benchmarking indipendente e basato su prove concrete per valutare la trasparenza e la buona governance nell'ecosistema sportivo europeo., in collaborazione con EPSI , Institute for Sport Governance , Universidad de Castilla-La Mancha , ICSS Europe , Brussels School of Governance , FEDAS , European Multisport Club Association , International Olympic Truce Centre e la FederazionePortoghese di Nuoto , lo Sport Transparency Index mira a promuovere una cultura di responsabilità e integrità. Valuta le informazioni rese disponibili da club, leghe, federazioni nazionali e organi di governo internazionali sulla base di 15 indicatori di trasparenza universali cheabbracciano tre ambiti principali: organizzativo, operativo e finanziario.ha riunito leader istituzionali, politici, accademici e dirigenti sportivi provenienti da tutta Europa. I discorsi di apertura sono stati tenuti da Emanuel Macedo de Medeiros, CEO globale di SIGA; Sven Van Kerckhoven, Vice Preside della Brussels School of Governance; Yves Le Lostecque, ex Capo dell'Unità Sport della Commissione Europea; e Mohammed Hanzab, Presidente dell'ICSS e Vice Presidente del Consiglio di SIGA. Insieme, hanno sottolineato l'urgente