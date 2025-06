Finanza.tech sigla partnership strategica con EasyAccess

Finanza.tech

(Teleborsa) -, fintech company quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha siglato una, un brand della costellazione MAIND GROUP. La partnership prevede lasviluppato da EasyAccess sull’intera base clienti di Finanza.tech, applicando uno sconto speciale dedicato, con il riconoscimento di una success fee per ogni abbonamento attivato e per l’intero client lifetime senza alcun limite temporale.Inoltre,ai clienti di Finanza.tech unsull’adeguamento dei propri siti alla normativa(EAA) e alle linee guida delEntro il 28 giugno 2025, infatti, tutte le PMI europee dovranno adeguare i propri siti Internet a quanto previsto dalla normativa European Accessibility Act, a favore delle persone con disabilità, temporanee o permanenti, pena una multa fino al 5% del fatturato."Con questa partnership, confermiamo il nostro impegno volto ad affiancare le PMI nel risolvere le problematiche che ne rallentano la crescita, promuovendo al tempo stesso servizi atti a migliorarne l’allineamento ai criteri ESG – afferma, CEO e Founder di Finanza.tech. - EasyAccess, soluzione all’avanguardia che offriamo a un prezzo speciale per i nostri clienti, permette alle aziende di essere conformi all’European Accessibility Act, normativa di cui condividiamo la visione e la missione: rendere accessibile il web a tutte le persone con disabilità, nell’ottica di una maggiore inclusione e partecipazione. Siamo felici di supportare le imprese italiane in questo proficuo percorso".La partnership con EasyAccess consentirà a Finanza.tech di rafforzare la reputation tecnologica, essendo la piattaforma EasyAccess interamente sviluppata in AI e MAIND GROUP uno dei principali operatori in ambito di applicativi sviluppati con l’intelligenza artificiale,e di confermare la propria posizione di leadership, sia come operatore sensibile a risolvere le problematiche che rallentano la crescita delle PMI, sia come promotore dell’importanza di attuare un processo di miglioramento continuo delle aziende in linea con i parametri ESG.