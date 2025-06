Palloni hi-tech per il monitoraggio urbano: accordo tra ROAD e la startup americana Balloon Tech

(Teleborsa) - "", rete di imprese formata da(Maire) annuncia la, startup statunitense, con sede a, specializzata nello sviluppo di palloni aerostatici equipaggiati con sensoristica di ultima generazione e a emissioni zero nel settore del monitoraggio terrestre. L’accordo si inserisce nell’ambito delle, il polo tecnologico nell’area deldedicato allo sviluppo di innovazioni di filiera in ambito smart cities e smart mobility.All’interno delle città smart le infrastrutture critiche (strade, ferrovie, impianti, condotte) rappresentano infatti uno degli elementi diper cui risulta fondamentale gestirne il monitoraggio in tempo reale.La tecnologia sviluppata da, utilizzata per la prima volta in Italia, è in grado di operare in modalità "" (senza pilota) fino a un’altitudine di 20.000 metri.In particolare, riuscendo a sostenere, è in grado di fornire immagini ad alta risoluzione e dati quasi in real-time e di coprire una vasta area di monitoraggio con un importante vantaggio in termini di sostenibilità economica rispetto a tecnologie comparabili. Gli asset monitorati in fase di sorvolo riguarderanno in particolare siti di interesse delIn merito alla sigla dell’accordo, ha dichiarato: "La sperimentazione ha ldi soluzioni alternative ai droni e ai satelliti; la collaborazione con ROAD ci dà nuove possibilità di maturare esperienze concrete con l’avanguardia delle tecnologie di interesse per il Gruppo".Per ROAD "La sperimentazione è il", afferma. "Come già avvenuto per il monitoraggio della qualità dell’aria anche l’ispezione di infrastrutture critiche – gasdotti, acquedotti, ponti, autostrade- si è rilevato un tema di ricerca comune per le aziende di ROAD confermando il modello collaborativo che è alla base: diminuire i tempi dello scouting di soluzioni tecnologiche, riducendo così anche i costi applicativi".