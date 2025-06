Banxware accelera l’embedded lending: 10 milioni da UniCredit e nuova partnership con Aion e Vodeno

(Teleborsa) -, operatore leader nel lending-as-a-service con sede a Berlino e piattaforma di embedded lending per le piccole e medie imprese, aggiunge un'importante pietra miliare al suo percorso di crescita: unda parte die una partnership con, la piattaforma banking-as-a-service recentemente acquisita da UniCredit, per migliorare le soluzioni di prestito automatizzato per le PMI.Questo duplice sviluppo segna la transizione di Banxware da un modello di finanza strutturata tradizionale a un innovativo modello basato sui flussi futuri, a basso assorbimento di capitale e altamente scalabile, che aumenta il potenziale dell’embedded lending alle PMI in Europa e oltre.Dopo aver operato con successo con una struttura di wharehouse facility,in base all'accordo di Forward Flow, la banca partner siriginati attraverso le partnership della piattaforma di embedded lending. Questo cambiamento consentirà a Banxware di destinare il proprio capitale alla crescita, allo sviluppo dei prodotti e all'espansione internazionale piuttosto che al funding dei prestiti.La mossa segue un forte sviluppo: Banxwaree ha recentemente lanciato con Hypovereinsbank un prodotto di prestito che offre alle imprese un accesso immediato a finanziamenti di importo compreso tra mille euro e 5 milioni di euro tramite un processo completamente integrato nell’applicazione., costituendo il fulcro del livello di orchestrazione di cui Banxware dispone.BanxwareFacilitando l'integrazione e mantenendo solide relazioni con queste istituzioni, Banxware garantisce che le imprese pre qualificate e pre-registrate siano perfettamente allineate con le politiche creditizie di ciascun finanziatore. Questo processo semplificato migliora significativamente i tassi di conversione e l’efficienza economica. Parallelamente, Banxware for Brokers consente ai broker di servire i propri clienti interamente attraverso la piattaforma Banxware in collaborazione con HypoVereinsbank - sempre da mille euro a 5 milioni di euro - aumentando la trasparenza, l'efficienza e la capillarità.Il nuovo capitale apportato da: rafforzare il proprio ruolo di intermediario per i prestiti alle PMI, investendo nell'esperienza dell'utente, nel miglioramento dell’integrazione della piattaforma, nei processi di sottoscrizione basati sull'intelligenza artificiale e nell'espansione della società."È un grande passo avanti vedere la nostra partnership strategica con UniCredit ampliarsi ulteriormente”, ha dichiarato. "Non ci stiamo limitando a crescere, ma. Con ogni nuova piattaforma che integriamo e con ogni prestatore che colleghiamo, ci avviciniamo a un futuro in cui l'accesso al capitale è tanto fluido e intelligente quanto le piattaforme che le PMI utilizzano per gestire le loro attività".ha aggiunto: "Banxware combina in modo unico l'agilità e la centralità dell'utente tipiche delle fintech con la forza finanziaria e la capacità distributiva di una grande banca. Attraverso il raggio d’azione della piattaforma di Banxware,, in coerenza con l'accelerazione del Gruppo"."Il mercato tedesco è caratterizzato da una rapida crescita dei ricavi delle piattaforme B2B. Insieme a Banxware, ora offriamo le nostre soluzioni di credito proprio al punto in cui sorge il bisogno delle nostre PMI", affermaCon il suo modello di forward flow e il rafforzamento finanziario,, nativamente integrata nelle piattaforme, indipendente ed efficiente.