UIF, aumentano operazioni sospette collegate a stablecoin per nuovi schemi di riciclaggio

(Teleborsa) - Lericonducibili asono in: nel 2024 sono pervenute 6.255 segnalazioni della specie, in aumento (+25%) rispetto al 2023; tale crescita è proseguita nel primo trimestre dell'anno in corso (2.166 SOS). Lo si legge nella newsletter della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) della Banca d'Italia.L'aumento è dovuto all'(VASP) (+168% nel 2024), ascrivibile all'accresciuto numero di segnalanti attivi nel comparto che, per la prima volta, ha trasmesso la maggior parte delle SOS in argomento. Il contributo segnaletico del comparto tradizionale (principalmente banche e Poste, IMEL e IP e punti di contatto), invece, ha continuato a diminuire: già in calo nel 2023 (76,2%), nel 2024, la quota di SOS riferibile a cripto-attività inviata da tali soggetti obbligati risulta di poco inferiore alla metà del totale (49,1%) e ampiamente compensata da quella dei VASP, pari al 50,6% e cresciuta ulteriormente al 57,8% nel primo trimestre 2025.Tra le fattispecie più rilevanti in sede di analisi finanziaria nel 2024 ci sono sicuramente le: l'acquisto di cripto-attività continua a essere realizzato spesso con fondi derivanti da varie tipologie di truffe (romance scam, business email compromise, nel campo del trading online, schemi fraudolenti di tipo piramidale). Tali fenomenologie sono infatti presenti nel 36,4% delle SOS relative a cripto-attività; nel 42% considerando quelle trasmesse dai VASP.L'UIF segnala anche la- l'utilizzo di "canali digitali" per l‘offerta al pubblico dei propri servizi da parte dei VASP (app per smartphone e browser) pone in luce sempre più spesso elementi di sospetto indicativi del possibile utilizzo dei wallet da parte di soggetti diversi dai legittimi titolari, rafforzando la percezione di maggiore anonimato in coloro che intendono attuare schemi di riciclaggio o altre attività illecite - e- diverse SOS riguardano trasferimenti di cripto-attività, solitamente di importo contenuto, a favore di indirizzi riconducibili a piattaforme del darkweb attive nella vendita di prodotti illegali tra cui, talvolta, materiale pedopornografico."Sempre più frequentemente le SOS riferiscono di operatività compiute conamericano, in luogo delle più tradizionali cripto-attività di tipo unbacked (come il BTC)", viene evidenziato nella newsletter. Tali strumenti, tra l'altro disponibili in alcune applicazioni di messaggistica di ampia diffusione, consentono, in ragione della loro maggiore stabilità, di perfezionare trasferimenti di valore con tempi di validazione generalmente più contenuti dei bonifici e di più elevati livelli di anonimato mediante l'impiego di wallet unhosted.Le stablecoin, utilizzate come forme "alternative" di pagamento, "possono concorrere adtramite cripto-attività, riducendo o in certi casi addirittura potenzialmente eliminando l'esigenza di convertire i flussi di origine criminale in valute ufficiali", viene spiegato.