Milano 14:06
44.228 +0,25%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:06
9.702 -0,50%
Francoforte 14:06
24.147 -0,34%

Borsa: Profondo rosso per Tokyo, in forte ribasso -1,5% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta in perdita a 49.415,52 punti

Seduta da dimenticare per Tokyo, in forte calo dell'1,50% alle 07:20. il Principale indice azionario giapponese scambia a 49.415,52 punti.
