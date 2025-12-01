Milano 17:35
Iveco fornirà 658 ulteriori camion all'Esercito Italiano

Difesa, Finanza
(Teleborsa) - IDV, il marchio di Iveco Group specializzato in mezzi per la difesa e la protezione civile, fornirà ulteriori 658 autocarri tattico-logistici all'Esercito italiano, ampliando il contratto originario firmato nel 2024 per 1.453 veicoli. Il nuovo contratto consentirà di rinnovare e modernizzare la flotta di veicoli tattico-logistici dell'Esercito Italiano e di rafforzarne ulteriormente le capacità operative, portando il numero totale dei veicoli a 2.111 unità, con consegne previste fino al 2039.

I veicoli aggiuntivi saranno basati sulla nuova gamma di autocarri militari di IDV e saranno forniti in diverse configurazioni logistiche, tra cui trasporto materiali, cisterne di acqua e carburante, trasporto container, recovery e complessi traino. Inoltre, IDV fornirà supporto logistico, comprese le attività di manutenzione e assistenza, per l'intera flotta. L'estensione del contratto "rappresenta un ulteriore traguardo nell'impegno di IDV nel sostenere e rafforzare le capacità operative terrestri del Paese", si legge in una nota.
