Palazzo Doebbing: a Sutri la mostra di Julio Larraz "Poesia, potere, ironia"

(Teleborsa) - Inaugurata ieri, mercoledìpresso ilin provincia di Viterbo, la mostra personalededicata a, tra i più autorevoli artisti latinoamericani contemporanei, nata dalla collaborazione tra lacurata da, si inserisce nel programma di valorizzazione dell’arte contemporanea promosso dal museo e propone una selezione significativa di dipinti, sculture e opere su carta che attraversano iallontanandosi da un regime che limitava la libertà individuale, La sua arte mescola elementi della cultura caraibica, suggestioni europee e riferimenti cinematografici. Come detto, tema centrale della sua produzione è il potere, che Larraz affronta con sguardo acuto e dissacrante, smascherandone le contraddizioni e ridicolizzandone gli eccessi. Il suo stile, al tempo stesso sofisticato e accessibile, alterna grottesco e introspezione, denuncia e leggerezza., dove ha realizzato molte delle sue sculture, Larraz ha esposto in importanti sedi italiane come ilQuesto nuovo evento culturale è mutuato dalla passione diche si estrinseca nella sua infinita conoscenza del mondo artistico e, soprattutto, nel suo immenso amore pera cui mi lega un rapporto amicale che risale all’anno 2014, quando potei realizzare, per conto della Fondazione Roma-Mediterraneo da meù allora presieduta, e sempre grazie alla Galleria Contini, una mostra eccezionale delle sue opere a Catania", sottolineaa quale ha voluto utilizzare per il progetto espositivo il magnifico scenario del Museo di Palazzo Doebbing che ho aiutato a realizzare. Nei confronti di Larraz ho avvertito un’immediata familiarità e sintonia con il suo universo percettivo e figurativo, che coniuga sentimenti provenienti da terre lontane con quelle della mia terra natia, la meravigliosa Sicilia, da cui egli ha mutuato, nel gesto pittorico, lo stile solare ed “insulare”, il tratto netto e pulito, l’uso morbido del colore. Dotato di una personalissima vena caricaturale e dissacratoria, incline alle visioni oniriche e alle rappresentazioni di sapore cinematografico, Larraz in questa mostra ripropone i temi che da sempre gli sono cari: l’amore per la natura, che trova affermazione nei molti dipinti dedicati al mare; la passione per i viaggi, per terra o per cielo; l’urgenza di dare testimonianza ad alcuni personaggi della storia, che con le sculture in bronzo da lui esposte trova ulteriore conferma, e – da ultima, ma non ultima – l’attenzione costante per il rapporto sentimentale, l’eros, la seduttività femminile. Ritengo, dunque, che leconclude il Professore.