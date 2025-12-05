Veronica De Angelis Roman Woman Ambassador 2025

(Teleborsa) - La Capitale premia una delle sue protagoniste dell’innovazione sostenibile:, imprenditrice e fondatrice della no profit, riceve il titolo diper il contributo concreto allo sviluppo di progettualità che uniscono impresa, impatto ambientale e rigenerazione urbana. Un riconoscimento assegnato dalin occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella cornice istituzionale diLa storia di De Angelis rappresenta un caso di studio nel panorama dell: partendo da Roma, ha saputo definire un modello che integra, trasformando la creatività in una piattaforma di intervento urbano. Con Yourban2030, l’imprenditrice ha promosso– il più grande murale green d’Europa – fino ad approdare, iniziativa ispirata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU e realizzata con vernici fotocatalitiche capaci di ridurre l’inquinamento atmosferico.Un percorso che evidenzia la capacità di De Angelis di costruire partnership internazionali e attrarre competenze, trasformando l’arte pubblica in un driver di innovazione e consapevolezza collettiva. Ogni intervento si configura come un: dalla valorizzazione delle periferie al coinvolgimento di artisti, aziende e istituzioni, fino allo sviluppo di tecnologie ambientali applicate alla creatività."Roma è la mia città e il luogo da cui la mia idea di futuro ha preso forma. Ricevere questo riconoscimento proprio qui, nella giornata dedicata alle donne, significa riconfermare che il cambiamento nasce dalla consapevolezza e dalla bellezza condivisa, ma anche dall’azione concreta e dalla visione che deve spostarsi dall’individuale al globale", ha dichiarato De Angelis, sottolineando come Roma rappresenti il punto di partenza del suo lavoro e, al tempo stesso, il laboratorio ideale per sperimentare nuovi modelli di sostenibilità urbana.La sua nomina a Roman Woman Ambassador assume così un valore che trascende il riconoscimento simbolico: diventa l’esempio di comepossa guidare processi di trasformazione, creando ecosistemi progettuali capaci di incidere sull’ambiente e sul tessuto sociale. Un caso che rafforza il ruolo crescente delle imprese a vocazione culturale e ambientale nella definizione delle politiche urbane del futuro.