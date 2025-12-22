Mostre, le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo aprono un 2026 ricco di spunti

(Teleborsa) - Il primo semestre 2026 di Le iniziative culturali di Intesa Sanpaolo
aprono il 2026 con una programmazione di alto profilo
nelle quattro sedi delle Gallerie d’Italia di Milano, Torino, Napoli e Vicenza
.
Alle Gallerie d’Italia di Milano
l'anno apre con la mostra fotografica Gianni Berengo Gardin
. Lo studio di Giorgio di Morandi, dal 28 gennaio al 6 aprile 2026, nell’ambito del progetto espositivo diffuso 'Metafisica/Metafisiche', a cura di Vincenzo Trione, che si terrà a Milano anche a Palazzo Reale. Il 6 febbraio 2026
, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui Intesa Sanpaolo è Banking Premium Partner, apre una mostra a cura di Aldo Grasso
con una selezione di fotografie dall’Archivio Publifoto relative alle prime Olimpiadi Invernali ospitate in Italia, Cortina 1956.
Alle Gallerie d’Italia - Torino,
dal 18 marzo 2026 apre al pubblico la mostra "Nick Brandt. The Day My Break"
, con l’intera trilogia dell’ambizioso progetto fotografico "The Day May Break" del fotografo britannico Nick Brandt e un nuovo capitolo inedito realizzato in Giordania su committenza di Intesa Sanpaolo, dedicato alle conseguenze del cambiamento climatico
su persone e territori.
Inoltre, nell’ambito di EXPOSED – Festival internazionale di fotografia
, sarà presentata nel museo di Piazza San Carlo dal 10 aprile la mostra dell’artista americana di origini armene Diana Markosian
, una riflessione intima sui temi della memoria, della perdita e dell’identità. Alle Gallerie d’Italia - Napoli,
il primo semestre del 2026 sarà caratterizzato dal dialogo tra archeologia e contemporaneo con la mostra in programma dal 3 aprile che mette in relazione le ceramiche della collezione permanente di vasi attici e magnogreci della Collezione Caputi
con le opere dell’artista contemporaneo Alexi Worth
, a riprova dell’universalità e della dimensione atemporale dei messaggi espressi nelle antiche argille. A seguire, dal 6 maggio 2026 un nuovo progetto con l’artista e illustratore statunitense Obey (Frank Shepard Fairey)
, street artist di fama mondiale, noto per aver realizzato anche il manifesto Hope che riproduce il volto stilizzato di Barack Obama in quadricromia.
Alle Gallerie d’Italia - Vicenza
proseguirà la collaborazione con l’Associazione Illustri
con l’apertura dal 30 aprile di una mostra che affronta il tema dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale
attraverso lo sguardo umanistico e creativo di una delle più autorevoli information designer a livello internazionale, Giorgia Lupi.