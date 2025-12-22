Mostre, le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo aprono un 2026 ricco di spunti

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il primo semestre 2026 di Leaprono il 2026 con unanelle quattro sedi delleAllel'anno apre con la mostra fotografica. Lo studio di Giorgio di Morandi, dal 28 gennaio al 6 aprile 2026, nell’ambito del progetto espositivo diffuso 'Metafisica/Metafisiche', a cura di Vincenzo Trione, che si terrà a Milano anche a Palazzo Reale. Il, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui Intesa Sanpaolo è Banking Premium Partner, apre unacon una selezione di fotografie dall’Archivio Publifoto relative alle prime Olimpiadi Invernali ospitate in Italia, Cortina 1956.Alledal 18 marzo 2026 apre al pubblico la mostra, con l’intera trilogia dell’ambizioso progetto fotografico "The Day May Break" del fotografo britannico Nick Brandt e un nuovo capitolo inedito realizzato in Giordania su committenza di Intesa Sanpaolo, dedicato allesu persone e territori.Inoltre, nell’ambito di, sarà presentata nel museo di Piazza San Carlo dal 10 aprile la mostra dell’artista americana di origini armene D, una riflessione intima sui temi della memoria, della perdita e dell’identità.il primo semestre del 2026 sarà caratterizzato dal dialogo tra archeologia e contemporaneo con la mostra in programma dal 3 aprile che mette in relazione le ceramiche della collezione permanente di vasi attici e magnogreci dellacon le opere dell’artista contemporaneo, a riprova dell’universalità e della dimensione atemporale dei messaggi espressi nelle antiche argille. A seguire, dal 6 maggio 2026 un nuovo progetto con, street artist di fama mondiale, noto per aver realizzato anche il manifesto Hope che riproduce il volto stilizzato di Barack Obama in quadricromia.Alleproseguirà la collaborazione concon l’apertura dal 30 aprile di una mostra che affronta il tema deiattraverso lo sguardo umanistico e creativo di una delle più autorevoli information designer a livello internazionale, Giorgia Lupi.