DeA Capital Real Estate, accordo di locazione per Palazzo Missori a Milano

(Teleborsa) - DeA Capital Real Estate
ha annunciato la locazione di una porzione di circa 4.000 mq all'interno di Palazzo Missori
, prestigioso immobile a uso prevalentemente uffici situato in pieno centro a Milano, in via Gonzaga 4-6. L'avvio della locazione è previsto al termine dei lavori di riqualificazione dell'immobile, attualmente in corso, che mirano ad elevare gli standard qualitativi, tecnologici e di sostenibilità dell'edificio.
"In un contesto di mercato in cui il comparto uffici sta attraversando una fase di trasformazione
e di crescente selettività della domanda, questa operazione dimostra come gli immobili di alta qualità, ben localizzati e oggetto di interventi di riqualificazione sostenibile, continuino ad attrarre tenant di elevato standing anche a livello internazionale", si legge in una nota.
"Siamo orgogliosi di restituire Palazzo Missori alla città di Milano dopo una lunga fase di riqualificazione - ha detto Emanuele Caniggia, AD
di DeA Capital Real Estate SGR - L'operazione conferma la capacità dei nostri asset di qualità di mantenere attrattività anche in una fase complessa per il mercato degli uffici, grazie a un approccio fondato su innovazione, sostenibilità e valorizzazione responsabile".