Rischi idrogeologici, Pichetto: "Italia fragile. Priorità a programmazione e coordinamento"

I numeri del rischio idrogeologico



Priorità alla programmazione





Criticità dell’attuale sistema di intervento

Le proposte del MASE

(Teleborsa) -per le sue caratteristiche morfologiche, litologiche e idrografiche, in quanto frane, alluvioni, erosioni costiere rappresentano fenomeni frequenti, che hanno subito purtroppo, negli ultimi anni, un processo di forte intensificazione". Così il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energeticain audizione dinanzi alla Commissione d'inchiesta sul dissesto idrogeologico.Il titolare del MASE ha spiegato che l'accentuarsi di questi fenomeni non è da attribuire solo alla, ma anche ai cambiamenti indotti dall'e dai. "A causa del riscaldamento globale - ha aggiunto - si sono intensificati i fenomeni meteorologici estremi, che spesso portano con sé piene improvvise, colate rapide di fango e detriti, allagamenti costieri, che compromettono ancora di più la tenuta strutturale del territorio".Pichetto fa cenno anche al recente, da cui emerge cheitaliani, pari a circa il 94% del totale, sonoidrogeologico per frane, alluvioni e/o erosione costiera. Il 18,4% del territorio nazionale è classificato a maggiore pericolosità per frane e alluvioni; 1,3 milioni di abitanti sono a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti sono a rischio alluvioni nello scenario a pericolosità idraulica media.Ne emerge la necessità di una, deldegli interventi e di una sistematica e coordinataper la mitigazione del rischio idrogeologico, che rappresenta unaper la sicurezza dei territori e dei cittadini.- spiega il Ministro - si è riusciti a programmareper un importo complessivamente messo a disposizione dal Mase, tra fondi di bilancio ed Fondi di Sviluppo e Coesione, di circasono state messe a disposizione delle Regioni e delle Provincie autonome ulteriori risorse finanziarie ammontanti ad oltredi euro, le cui procedure di allocazione sono attualmente in corso. Da segnalare infine imessi a disposizione con il cd., a valere sui fondi di sviluppo e coesione.sono stateper un impegno complessivo di circa 96 milioni di euro.Sulla base degli ultimi dati disponibili e consolidati, al 31 dicembre 2023, in relazione agli interventi finanziati, il 65,7% risulta ultimato; il 17,3% in fase di attuazione; il 14,6% in fase di progettazione; e il residuo 2,4% in fase di avvio. "Entro il prossimo 30 giugno verranno forniti al Parlamento i dati relativi allo stato di attuazione degli interventi aggiornati al 31 dicembre 2024", assicura il titolare del MASE."Dall’esperienza sul campo maturata in questi anni" - prosegue Pichetto - "sononell’attuale sistema che presiede alla programmazione, al finanziamento ed all’attuazione degli interventi di difesa del suolo".dal gruppo di lavoro ad hoc si segnalano llegato all’aumento dei prezzi di materie prime, servizi e lavorazioni, conseguenza del conflitto russo-ucraino e della crisi pandemica da Covid-19.Vi sono poi criticità nellache, a causa dell’elevata complessità tecnica, tipica degli interventi di contrasto del dissesto, richiedono modifiche progettuali spesso ancor prima di poter attivare le relative procedure di gara, allungando inevitabilmente i tempi di indizione.Esistono poi criticità nella, derivante dall'da parte delle Regioni ai(nature-based solutions), introdotti dal decreto-legge "Sblocca Italia" del 2014, che vi ha attribuito una priorità, anche in termini di finanziamento, rispetto ad altre soluzioni.Diversi Commissari hanno poi segnalato le, cui il MASE ha dato una prima risposta attraverso il reclutamento di personale qualificato da dedicare specificamente alle strutture commissariali.Criticità sono state individuate anche nella, delle procedure di esproprio e frequenza del contenzioso in sede legale, edovuta alla molteplicità delle banche dati ed alla limitata interoperabilità tra di esse, circostanza che ha impatti sul principio generale dell’unicità dell’invio del dato amministrativo. Allo scopo di superare la criticità e di rendere efficace il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, nel corso del 2022 è stata sottoscritta tra il MASE e l’ISPRA, una Convenzione finalizzata all’attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Inoltre, con il Decreto ambiente si è previsto che tutti gli interventi per la difesa del suolo, a prescindere dalla loro fonte di finanziamento, devono essere censiti attraverso il ReNDiS, la piattaforma gestita da ISPRA."Rimanein relazione alle criticità evidenziate nella mancata coerenza rilevata tra pianificazione e programmazione", afferma Pichetto, aggiungendo che "di cui sono titolari le molte altre Amministrazioni che operano nel campo della difesa del suolo"."L’attuale- evidenzia il Ministro - appare tutt’oggi, in quanto la programmazione è sostanzialmente annuale in assenza di una produzione efficace di strumenti di pianificazione territoriale e di conseguente attuazione degli interventi".In conclusione, Pichettopropone die ricorrere ad undi aggiornamento costante della pianificazione in capo alle Autorità di bacino distrettuali, e ladi programmazione degli interventi,, a prescindere dalla fonte di finanziamento e dallo strumento di programmazione utilizzato, il, senza che le Regioni, le Province autonome e le Autorità di bacino distrettuali ne siano preventivamente messe a conoscenza.