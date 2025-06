Marelli: Urso e Bergamotto incontrano azienda, convocato tavolo il 19 giugno

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, e il Sottosegretario al Mimit con delega alle crisi di impresa,, hanno incontrato i vertici italiani di Marelli per un primo approfondimento sull’attuale situazione., società attiva nella componentistica auto nata dalla fusione del gruppo ex Fiat con la giapponese ha avviato la procedura del Chapter 11 presso il Tribunale fallimentare del Distretto del Delaware . L'obiettivo della procedura volontaria, come noto, è quella di ristrutturare il debito a lungo termine che ha un valore complessivo di. Al momento sono stati firmati impegni per un valore di. L'80% dei finanziatori della società ha firmato l'accordo di ristrutturazione del debito, che consentirà a Marelli di rafforzare la sua posizione di liquidità.Nel corso della riunione, laha fornito rassicurazioni circa l’impegno a informare tempestivamente - già nella giornata di domani - lein considerazione delle informazioni rese pubbliche dalla stessa società. "Il Governo è attento e vigile", ha affermato Urso.Il Mimit, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per il giornoalle ore 10.30 un incontro plenario sulla vicenda al quale prenderanno parte i vertici di Marelli, le organizzazioni sindacali e le istituzioni regionali coinvolte.