Fiducia consumatori in calo: specchio delle difficoltà delle famiglie italiane

(Teleborsa) -, secondo l'ultima rilevazione, portandosi a 96,1 punti a giugno dai 96,5 di maggio. Un dato che conferma che il miglioramento del mese scorso era solo un "rimbalzo tecnico" dopo ila 92,7 punti, ai minimi da ottobre 2023., che concentrano l'attenzione sul deterioramento del sentiment relativo alla situazione economica delle famiglie e sui segnali che parlano di un impoverimento della famiglia media.Il calo, per fortuna, non è elevato, ma va considerato che di solito, con l'arrivo dell'estate e l'avvicinarsi delle ferie, saliva l'ottimismo degli italiani ", commenta, presidente dell', citando il "dei giudizi e le attese sulla, la componente che più conta per immaginare un futuro aumento dei consumi delle famiglie guidato dall'ottimismo". "Non per niente peggiora anche l'opportunità di acquistare beni durevoli", conclude.Per, i dati diffusi oggi dall’Istat "confermano una tendenza che denunciamo da tempo:. Tagli, rinunce e crescente disagio ne sono la dimostrazione".Una conferma arriva dall'che rileva dati ancora, con una riduzione del consumo di carne e pesce (-16,9%), un incremento della tendenza a ricercare offerte, sconti e prodotti prossimi alla scadenza (abitudine adottata dal 51% dei cittadini) ed un aumento della spesa presso i discount (+12,1%). A questo si aggiungono i, che rivelano come ildei loro assistiti risultanoDi qui, sostenendo il potere di acquisto e rilanciando la domanda interna, quali lasui generi di largo consumo (che consentirebbe un risparmio di oltre 516 euro annui a famiglia),la creazione di uned alla povertà alimentare, lasu beni energetici, lo stanziamento died una, davvero tesa a sostenere i redditi medio-bassi.Per, invece, i dati sul clima di fiducia di famiglie e imprese sono "lo specchio di una situazione che, pur mostrando segnali di vitalità anche in settori come il manifatturiero da tempo in difficoltà,. Il modesto peggioramento del sentiment delle famiglie si inserisce in questo contesto, ed appare piùche al peggioramento del quadro congiunturale, visto in miglioramento con possibili effetti positivi sul mercato del lavoro". Una situazione che rischia di ", ritardando la tanto attesa ripresa. Timori che si riflettono anche sulla fiducia degli imprenditori del commercio che, alla luce del miglioramento del sentiment tra gli operatori della distribuzione più tradizionale, sembrano".