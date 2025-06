Confcommercio, fondamentali Italia positivi: per il 2025 prevista una crescita dello 0,8%

(Teleborsa) - Positivi idella nostra economia. È quanto sostiene l’nelle sue Analisi e previsioni per l’economia italiana 2025-2026: nel 2024 rispetto al 2023 ilè cresciuto dell'1,3% e idello 0,4%, mentre ilnel 2025 risulta ai suoi massimi storici con gli occupati saliti a 24,2 milioni (+2,1 milioni rispetto al 2021) e i disoccupati scesi da 2,5 a 1,5 milioni. L'è calcolata in un +1,7% tendenziale. Nelle sue previsioni l’Ufficio Studi di Confcommercio ha stimato per ilo une un"L’è cresciuta bruscamente per effetto delleannunciate dagli, alimentando timori di rallentamento dell’economia mondiale – ha sottolineato –. Il rendimento del decennale USA, stabile tra il 4 e il 5%, riflette le crescenti preoccupazioni su deficit e debito americani. Questo clima di instabilità può avere ripercussioni anche sull’Europa. In questo scenario l’Italia mostra segnali di stabilità: lo spread Btp-Bund si è ridotto grazie a una. Inoltre, l’economia italiana si trova oggi in una condizione di relativa solidità. I fondamentali macroeconomici evidenziano una dinamica positiva, ma il permanere di un quadro d’incertezza globale e una fiducia ancora debole da parte di famiglie e imprese rischiano di limitarne il potenziale".Per quel che riguarda il, secondo la stima dell’Ufficio Studi, nel 2025, i settori del commercio, della ristorazione e dell’alloggio non riusciranno a trovare circa. Un dato in crescita rispetto al 2024 (+4%) "che rappresenta una vera e propria emergenza perché rischia di frenare la crescita economica dei settori considerati e del prodotto lordo dell’intero sistema economico italiano", fa notare. Tra le figure professionali più difficili da reperire in questi settori: commessi professionali, macellai, gastronomi, camerieri di sala, barman, cuochi/pizzaioli, gelatai, camerieri, addetti alla pulizia e al riassetto delle camere.L'analisi ha poi mostrato che esiste unatra: incertezza e fiducia in calo, ma in crescita le intenzioni di spesa (elettrodomestici, ristrutturazione abitazione, auto, arredamento) e quelle sulle vacanze estive (37,7% contro il 26,2% nel 2024)."Combinando la tenuta e i possibili effetti dei fondamentali economici con l’articolato e contraddittorio quadro che vede un calo della fiducia, ma una crescita delle dichiarazioni d’acquisto, sembra possibile ancora raggiungere l’obiettivo dipari all’1% nel 2025 e nel 2026 – sottolinea l'Ufficio Studi di Confcommercio –. Nel giro dei prossimi 12 mesi dovremmo avvicinarci sensibilmente ai livelli, in termini reali, del 2007. La crescita dellain serie storica lunga è sostenuta dai. Più precisamente, aggregando le grandi funzioni di spesa emerge ormai che le famiglie desiderano meno oggetti e più soluzioni, competenze, tempo altrui, nell’ambito dell’arricchimento di benessere che deriva dalla fruizione del tempo libero o, meglio, liberato dalla routine, dagli affanni, dagli obblighi che la vita ci impone".