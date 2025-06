IMD ottiene brevetto per nuovo monoblocco e amplia portafoglio prodotti

I.M.D. International Medical Devices

(Teleborsa) -(IMD), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di diagnostica per immagini,, ha comunicato che la controllata IMD Generators ha102023000012027 della durata di 20 anni dalla data di deposito (scadenza 13 giugno 2043) del. Questo livello di potenza, con picco massimo di 150 kV ad oggi raggiungibile solo dai generatori, segna "un enorme progresso nel settore dei monoblocchi", si legge in una nota.Con l'ottenimento del brevetto IMD Generators ha(conformità europea) il cui ottenimento è previsto entro la fine dell'anno in corso, quest'ultima funzionale all'avvio della commercializzazione del Monoblocco da 50 kW. Il nuovo monoblocco avrà applicazioni in ambito Rad Room e CBCT e potrà essere sfruttato in campo medicale e veterinario, ampliando, oltre il portafoglio prodotti, le opportunità di impiego all'intera industria MedTech."Inizieremo adesso a promuovere il prodotto verso i principali player di dispositivi medicali mondiali e valuteremo la", ha detto, CEO di IMD Generators.