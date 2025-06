Mediobanca ribadisce: offerta MPS priva di razionale industriale e finanziario, con elevati rischi

Mediobanca

(Teleborsa) - Il "" di crescita disarà "" dall'offerta su. Lo sottolinea Piazzetta Cuccia nell' aggiornamento del piano al 2028 L'operazione, che mira all'integrazione di Banca Generali nella divisione WM di Mediobanca, imprime unaMediobanca e realizza l'obiettivo del Piano "One Brand - One Culture" di affermare definitivamente il Gruppo come Wealth Manager, distintivo per posizionamento (Private & Investment Bank), brand, capacità di attrarre talenti professionali e remunerare gli azionisti. La combinazione crea un leader di mercato, secondo in Italia per totali attivi e rete distributiva (circa 3.700 professionisti), con la maggiore capacità di crescita organica (oltre 15 miliardi di euro di NNM annue) nella fascia alta del mercato del risparmio gestito italiano. Il comune DNA di eccellenza e la forte complementarità manageriale e di competenze tra Mediobanca e Banca Generali rafforzano ulteriormente il razionale industriale dell'operazione, rendendo il conseguimento delle sinergie visibile e a basso rischio di esecuzione.Invece, l'offerta di scambio diper gli azionisti Mediobanca "èed è caratterizzata da evidenti elevati rischi di esecuzione", viene sottolineato.In particolare per: avere la realtà aggregata un profilo di banca commerciale di medie dimensioni indifferenziata, ad, senza rafforzamento in alcuno dei segmenti di attività di Mediobanca e rimanendo viceversa immutati i rischi insiti nel bilancio di MPS; la riduzione a doppia cifra dell'EPS, per le limitate sinergie da funding, la presenza di cospicue dissinergie di ricavo e la sostanziale assenza di reali sinergie di costo; prevedibile invece l'emergere di un cospicuo costo di retention legato ai promotori finanziari e ai private & investment bankers.E ancora: ladella nuova entità per le criticità legate alla tenuta del franchise, per le componenti non ricorrenti presenti nel bilancio MPS (fiscalità e rischi legali), per l'elevata sensitivity ai tassi di interesse ed al rischio di credito soprattutto per le SMEs; la difficoltà ad usare le DTA nell'ammontare e nei tempi ipotizzati; la non comparabilità della politica di remunerazione degli azionisti che è a rischio di esecuzione basso in Mediobanca ed elevato in MPS per effetto delle predette difficoltà di integrazione; ilrispetto al valore intrinseco di Mediobanca, delle sue attività, nonché delle sue prospettive di crescita e di creazione di valore.