Mps, Lovaglio: Ops su Mediobanca non è alternativa a quella di Mediobanca su Banca Generali

Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

Generali

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di, ha dichiarato che "idicontengono il 13,2% di. Se tolgo la partecipazione in Generali andiamo a unasimile" a quella della sua banca, pari a 9 miliardi di euro.Lovaglio, intervistato da SkyTg24, ha dichiarato che(l'offerta promossa da Siena su Mediobanca e quella di Mediobanca su Banca Generali, ndr) "non sono alternative, per noi ilè altrettanto importante". L'offerta su Banca Generali, ha detto, "deve passare il vaglio dell'assemblea, la nostra ha dei termini economici e finanziari chiari e ben evidenti per tutti". "Francamente - ha aggiunto - se io fossi un azionista di Mediobanca trovo un po' più difficile capire quali sono gli" dell'Ops su Banca Generali. "Noi andiamo avanti, siamo convinti che questo è unper il sistema bancario italiano e anche per la nostra economia", ha afffermato l'ad."Credo che l'attenzione ai salotti debba essere assolutamente superata", l'offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca "va avanti" perché "abbiamo avuto un ampio consenso dei nostriche per noi è l'indicazione che siamo sul lato giusto", ha sottolineato Lovaglio. "Oggi se vogliamo sviluppare l'economia e essere vicini al cliente dobbiamo pensare soltanto a creareper tutti gli stakeholder. Noi siamo focalizzati a fare il bene di tutti e crediamo che questa operazione crei un enorme valore, per gli azionisti di Montepaschi, per gli azionisti di Mediobanca, per i nostri clienti, per i nostri dipendenti e anche per i territori", ha aggiunto.L'offerta, ha ribadito, "trova la sua logica in un desiderio di ampliare la gamma dei, diversificandoli, cercando di specializzarsi".Per ottenere idelle, per Mps "è sufficiente avere il 50%+1" azione di Mediobanca, ha affermato l'ad, "ma è un fatto tecnico: noi siamo convinti che la nostra Ops sarà di successo e riusciremo ad avere adesioni importanti".