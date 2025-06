Buongiorno dalla Borsa 20 giugno 2025 - [video]

Francoforte

Ieri la Borsa americana è rimasta chiusa per festività.segna un mediocre calo dello 0,22%, terminando gli scambi a 38.403,2 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,48% e archivia la seduta a 10.004 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,74%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%;avanza dello 0,60%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,47% sul precedente. Bene, con un rialzo del 2,98%.Annunciate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a -2,7%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PhillyFed. Lunedì, sempre negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PMI composito. Martedì è in programma il dato sull'Indice IFO della Germania.