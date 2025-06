Sostenibilità, da Commercialisti focus su VSME digital template di EFRAG

(Teleborsa) - Si intitolail numero 16 dell’IRS (Informativa Reporting di Sostenibilità) del Consiglio nazionale dei commercialisti, realizzata nell’ambito dell’area di delega del consigliere Gian Luca Galletti e della commissione “Reporting di Sostenibilità” di cuiLo scorso 27 maggio,L, progettati per supportare lo standard volontario di rendicontazione della sostenibilità per le PMI (VSME) presentato come consulenza tecnica alla Commissione europea nel dicembre 2024. Il modello digitale dell'EFRAG consente un'esperienza di reporting intuitiva ed efficiente. Per facilitarne ulteriormente l'adozione, l'EFRAG offre un convertitore gratuito e open source da Digital Template a XBRL, che consente la trasformazione istantanea del Digital Template VSME in formati leggibili da persone e macchine. È disponibile online sul sito web dell'EFRAG o per l'installazione locale, con funzionalità complete di validazione e integrazione, al fine di supportare il mercato nell'adozione di VSME.“Nel panorama economico attuale –la sostenibilità non è più una mera opzione etica, ma un fattore strategico cruciale per la competitività e la resilienza delle imprese. Mentre le grandi aziende sono state le prime a confrontarsi con obblighi di rendicontazione strutturati, l’attenzione si sta progressivamente spostando verso le micro, piccole e medie imprese (MPMI o PMI), che costituiscono la spina dorsale dell’economia europea. Riconoscendo le sfide specifiche che queste realtà incontrano – risorse limitate, minore familiarità con complesse normative e la necessità di strumenti pragmatici –(European Financial Reporting Advisory Group) ha intrapreso iniziative mirate. Una delle più recenti e significative è la pubblicazione, nel maggio 2025, del “VSME Digital Template” (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs Digital Template) e della relativa “Explanatory Note”.“Questa informativa – concludono - si propone di analizzare le ragioni dietro questa iniziativa,