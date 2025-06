"Farming the Future": giovani imprenditori agricoli a confronto sulle sfide del futuro

(Teleborsa) - I cambiamenti che stanno trasformando l'agricoltura italiana ed europea rendono necessario un dialogo aperto tra istituzioni, imprenditori agricoli, esperti e giovani professionisti del settore. È questo l'obiettivo con cui si è svolto oggi, presso il Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna,un appuntamento di due giorni dedicato all'agricoltura del domani, con focus su innovazione, sostenibilità, transizione generazionale e ruolo della filiera tabacchicola nel contesto europeo e mondiale. L'inziativa, organizzata dain collaborazione con ilprevede sessioni tematiche con relatori di rilievo, tra cuipresidente Nomisma,head of Leaf EU di Philip Morris Italia,presidente ONT Italia, e numerosi giovani imprenditori agricoli provenienti da tutta Italia, pronti a condividere esperienze, modelli di business e buone pratiche."È essenziale mettere al centro le nuove generazioni e le competenze del futuro per costruire una filiera agricola intelligente, capace di conciliare innovazione e sostenibilità. Programmi ed iniziative come quelli presentati oggi, realizzati nell'ambito di un'importante filiera integrata, rappresentano l'ennesimo esempio di come questo modello sia virtuoso e vada promosso e protetto, anche in sede europea" commenta"Questi incontri – afferma– rappresentano un momento cruciale per consolidare accordi di filiera in grado di garantire prevedibilità e sostenibilità alla filiera del tabacco italiana, elementi indispensabili per permettere agli imprenditori di investire con fiducia in processi di transizione digitale ed eco-energetica. Rafforzare la filiera significa garantire futuro e resilienza al settore e ai territori coinvolti nella produzione"."Con questa iniziativa vogliamo dare voce a una visione per noi chiara: l'innovazione della filiera tabacchicola è la chiave per costruire un'agricoltura più sostenibile, forte e vicina ai giovani. Philip Morris è stata pioniera nel promuovere iniziative dedicate alla trasformazione digitale e alle nuove tecnologie nel settore della tabacchicoltura. Un esempio concreto è il Digital Farmer, realizzato in collaborazione con il Cesar, e la Call for Innovation BeLeaf Be The Future, quest'anno alla quarta edizione, che ha coinvolto finora oltre 400 startup a livello nazionale e internazionale. Questi progetti testimoniano il nostro impegno concreto verso gli agricoltori e verso il futuro del settore" ha conclusosi inserisce nel più ampio impegno di Philip Morris a favore dello sviluppo sostenibile della filiera tabacchicola italiana, un settore strategico che rappresenta un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Dal 2011, l'azienda ha sottoscritto con il ministero dell'Agricoltura e Coldiretti una serie di accordi di filiera volti a garantire prevedibilità commerciale, sostenibilità di lungo periodo e competitività alla filiera tabacchicola italiana, generandoNel novembre del 2024, il rinnovo dell'intesa con il Ministero dell'Agricoltura e Coldiretti ha esteso la collaborazione strategica a un orizzonte temporale di ulteriori dieci anni, traguardando l'anno commerciale 2033-2034 con investimenti complessivi stimati fino a 1 miliardo di euro.