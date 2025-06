Olidata, Tribunale rigetta ricorso società su riduzione volontaria del capitale

Olidata

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali, ha reso noto che il Te finalizzato a ordinare l'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea del 28 dicembre 2024, punto 4 all'Ordine del Giorno - Parte straordinaria, intervenuta sulla proposta diin parte mediante eliminazione di una posta da disavanzo da fusione, in parte mediante la creazione di una riserva legale e per la restante parte mediante creazione di una riserva disponibile.Gli azionisti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato, rappresentanti ilsociale ordinario, avevano approvato all'unanimità dei legittimati tutte le delibere proposte. Ilha però comunicato alla società di non aver richiesto l'iscrizione della deliberazione di cui al punto 4 all'Ordine del Giorno presso il Registro delle Imprese rappresentando, in estrema sintesi, di non ritenere adempiute le condizioni stabilite dalla legge, segnatamente dall'art. 2445 c.c., il quale non contempla le indicate modalità per l'esecuzione di detta modalità di riduzione del capitale. Secondo il notaio, le operazioni di riduzione di capitale sociale mediante "riservizzazione"Il Tribunale di Roma ha ritenuto di non condividere le tesi della società ritenendo che la riduzione del capitale sociale a mezzo della costituzione della riserva legale finirebbe per costituire una, in quanto destinata a costituire la garanzia di soddisfacimento dei creditori sociali; in tale ottica, la delibera in oggetto, in quanto incidente in forma sensibile sui diritti dei soci, avrebbe dovuto essere approvata con consenso unanime. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non accoglibile l'obiezione sollevata dalla società che il consenso unanime, oltre che in sede di costituzione della società, dovrebbe essere espresso in ipotesi tassative tra le quali non è compresa quella oggetto di scrutinio; a tale riguardo, il Tribunale ha motivato che non può essere imposta alla minoranza dei soci - seppur sulla scorta di una deliberazione adottata a maggioranza qualificata - una decisione che incida in forma diretta sul patrimonio degli stessi.Ildi Olidatada intraprendere. Alla data odierna, pertanto, il capitale sociale resta invariato e pari a 19.504.860 euro.