Italia, Prezzi consumo (YoY) in novembre

Italia, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Italia, Prezzi consumo in novembre su base annuale (YoY) +1,1%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +1,2%).

