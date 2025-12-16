Milano
14:12
44.241
+0,28%
Nasdaq
15-dic
25.067
0,00%
Dow Jones
15-dic
48.417
-0,09%
Londra
14:12
9.704
-0,49%
Francoforte
14:12
24.148
-0,34%
Martedì 16 Dicembre 2025, ore 14.28
/ Italia, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Italia, Prezzi consumo (YoY) in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
16 dicembre 2025 - 10.10
Italia,
Prezzi consumo in novembre su base annuale (YoY) +1,1%
, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +1,2%).
(Foto: © htganzo / 123RF)
