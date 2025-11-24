Stablecoin, BCE: rischi per la stabilità finanziaria ancora limitati nell'Area Euro

(Teleborsa) - Lehanno catturato l'attenzione di molti negli ultimi mesi a causa della loro, sollevandoper laderivanti da alcuneintrinseche e dalla loroÈ quanto emerge da una ricerca pubblicata dalla Banca centrale europea che anticipa la diffusione della "Financial Stability Review" in calendario il prossimo 26 novembre.Gli analisti della BCE evidenziano che la capitalizzazione di mercato complessiva di tutte le stablecoin ha raggiunto un massimo storico, essendo "alimentata dal crescente interesse degli investitori e dagli sviluppi normativi globali". Attualmente supera i 280 miliardi di dollari, rappresentando circa l'8% del mercato totale delle criptovalute, con dueche: Tether (USDT) e USD Coin (USDC) che rappresentano rispettivamente 184 miliardi di dollari (63%) e 75 miliardi di dollari (26%) della capitalizzazione di mercato delle stablecoin. Lesvolgono un ruolo minore, con un totale di soli 395 milioni di euro circa.Lapotrebbe essere stata un fattore trainante della crescente domanda di stablecoin, osservano gli analisti della BCE. "L'ha adottato misure significative per regolamentare le criptovalute attraverso la piena attuazione del suo Regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCAR) lo scorso anno, fornendo regole chiare per gli emittenti di stablecoin e per coloro che offrono servizi correlati alle stablecoin". Glihanno "recentemente seguito l'esempio con l'approvazione del Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act), offrendo così una certa chiarezza normativa per gli emittenti di stablecoin".Attualmente, ilcostituisce di gran lunga il caso d'uso più importante per le stablecoin. "Le stablecoin - spiegano gli esperti - sono utilizzate come un modo semplice per entrare e uscire dall'ecosistema delle criptovalute, eliminando al contempo la necessità per i trader di convertire ripetutamente le valute in valute fiat".Ladelle stablecoin - avvertono gli analisti della BCE - è che gli investitori "nella possibilità di essere". Questa perdita di fiducia "può contemporaneamente innescare una corsa agli sportelli e causare un evento di. Data l'importanza delle stablecoin nell'ecosistema delle criptovalute, un forte shock avverso da parte delle stablecoin sarebbe. Tuttavia, anchepotrebbero essere interessati da, inclusi quelli derivanti dagli effetti di ricchezza e dalle interconnessioni con la finanza tradizionale".Inoltre, aggiungono, " una crescita significativa delle stablecoin potrebbe causare, riducendo un'importante fonte di finanziamento per le banche e lasciandole con finanziamenti complessivamente più volatili".Attualmente, sottolineano gli esperti della BCE, "i, ma la rapida crescita giustifica un attento monitoraggio, mentre i rischi derivanti dall'arbitraggio normativo transfrontaliero dovrebbero essere risolti"."Le stablecoin non sono ampiamente utilizzate per transazioni che coinvolgono asset reali, soprattutto all'interno dell'area dell'euro, né hanno già causato significativi deflussi di depositi al dettaglio. Inoltre, le stablecoin denominate in dollari statunitensi dominano il mercato delle stablecoin, limitando le interconnessioni delle stablecoin con i mercati finanziari dell'area dell'euro attraverso le loro attività di riserva"."Anche se le stablecoin dovessero essere adottate in un più ampio insieme di casi d'uso, e anche se le interconnessioni con l'area dell'euro dovessero crescere, l'UE ha implementato unche mitigherebbe i potenziali rischi.Ciononostante, le stablecoin stanno crescendo rapidamente e "potrebbero trovare adozione in nuovi casi d'uso, il che potrebbe introdurre rischi per la stabilità finanziaria in futuro. Inoltre, per mitigare i rischi posti dall’e ridurre i rischi diderivanti da giurisdizioni non adeguatamente regolamentate, è fondamentale che i quadri normativi siano ulteriormente allineati a livello globale".E ciò, concludono gli esperti della BCE, "può essere ottenuto attraverso l’per le criptovalute, che include lesulla regolamentazione dei mercati e delle attività legate alle criptovalute, loper l’esposizione delle banche alle criptovalute e leper la regolamentazione degli accordi globali sulle stablecoin".