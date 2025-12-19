Milano 16:32
Eurosistema, Sergio Nicoletti Altimari nominato presidente del COMCO

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha nominato il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia, Sergio Nicoletti Altimari, come Presidente del Commitee on Controlling (COMCO) dell'Eurosistema/SEBC.

Il Committee on Controlling è responsabile dei controlli di secondo livello nell'ambito dell'Eurosistema/SEBC e del Meccanismo di vigilanza unico (SSM). Il COMCO sovrintende al controllo finanziario delle funzioni, dei progetti e dei servizi comuni, sviluppa metodologie e strumenti standard per la valutazione finanziaria e fornisce consulenza indipendente al Consiglio direttivo della BCE e agli altri comitati. Il Comitato supporta i processi decisionali della BCE assicurando che gli obiettivi siano definiti e raggiunti in modo coerente a quanto previsto e le decisioni fondate su informazioni gestionali affidabili.
