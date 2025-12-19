Eurosistema, Sergio Nicoletti Altimari nominato presidente del COMCO

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha nominato il Vice Direttore Generale della Banca d'Italia,, comeIl Committee on Controlling èe del Meccanismo di vigilanza unico (SSM). Il COMCO sovrintende al controllo finanziario delle funzioni, dei progetti e dei servizi comuni, sviluppa metodologie e strumenti standard per la valutazione finanziaria e fornisce consulenza indipendente al Consiglio direttivo della BCE e agli altri comitati. Il Comitato supporta i processi decisionali della BCE assicurando che gli obiettivi siano definiti e raggiunti in modo coerente a quanto previsto e le decisioni fondate su informazioni gestionali affidabili.