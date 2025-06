Autodoc fissa forchetta di prezzo per IPO a Francoforte. Capitalizzazione fino a 2,4 miliardi

Barclays

Citigroup

Deutsche Bank

Jefferies

(Teleborsa) -, società tedesca che vende ricambi per auto, hatra 58,00 e 61,00 euro per azione. Il collocamento e la successiva quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte sono soggetti all'approvazione del prospetto da parte della BaFin.Il collocamento rivolto a investitori istituzionali in Germania e in alcuni paesi al di fuori della Germania è costituito da un massimo di 6.608.696 azioni esistenti degli, nonché da un massimo di 991.304 azioni esistenti provenienti dalle partecipazioni degli azionisti venditori, a copertura di eventuali sovra-allocazioni.Ipotizzando il pieno esercizio delle potenziali sovra-allocazioni, l'varierà da 441 a 464 milioni di euro, il che implica un flottante pari al 19% del capitale. Sulla base dell'intervallo di prezzo stabilito, laammonterebbe a una cifra compresa tra 2,3 e 2,4 miliardi di euro.agiscono in qualità diin relazione al collocamento privato, mentre Apollo Capital Solutions Europe, Banco Santander e UniCredit agiscono in qualità di Joint Bookrunner.Nel 2024, Autodoc ha generato un fatturato di 1,6 miliardi di euro (2023: 1,3 miliardi di euro). La società hain 13 sedi: Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Kazakistan, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Ucraina.