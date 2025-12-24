Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:22
9.885 -0,04%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Chiusura anticipata della Borsa di Londra
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 24 dicembre, il mercato di Londra avrà chiuderà anticipatamente per il Natale - chiusura alle 12:30.
