Chiusura anticipata della Borsa di New York

(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 28 novembre, il mercato di New York avrà chiuderà anticipatamente per il Giorno del Ringraziamento.
