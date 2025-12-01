USA, Barclays: il nuovo presidente della Fed non farà deragliare la politica monetaria

Barclays

(Teleborsa) - "La politica monetaria della Federal Reserve statunitense è condotta dal Federal Open Market Committee (FOMC) e non solo dal presidente, quindi; il presidente della Fed ha ovviamente dei poteri importanti, ma non ha il potere di forzare gli altri a votare come vuole". Lo ha detto, durante una press call sull'outlook 2026 della banca d'affari."Ciò che ha contraddistinto Jerome Powell è il fatto che ha avuto la fiducia degli altri partecipanti al FOMC, li ha ascoltati e ha cercato di formare un consensus - ha aggiunto - Non è chiaro se il nuovo presidente erediterà questa autorità, è qualcosa che si guadagna nel tempo, ma sarà comunque".Donald Trump ha dichiarato ieri di aver scelto il prossimo presidente della Federal Reserve, dopo aver chiarito di aspettarsi che il suo candidato attui tagli ai tassi di interesse. Con tutta probabilità saràTrump ha spessodella Fed, Jerome Powell, per non aver abbassato rapidamente i tassi e ha dichiarato di volere un presidente che persegua i tagli con maggiore determinazione.Hassett, intervenendo ieri sulla CBS, ha rifiutato di specificare se si consideri il favorito per sostituire Powell e ha definito la notizia una "voce". "Abbiamo avuto un'ottima asta del Tesoro, i tassi di interesse sono scesi e penso che il popolo americano possa aspettarsi che il presidente Trump scelga", ha dichiarato."La policy sarà condotta dal FOMC e ci sarà una" rispetto all'attuale direzione della politica monetaria, ha detto, durante la call.Rajadhyaksha ha suggerito di guardare a cosa è accaduto con il tentativo di licenziamento di Lisa Cook dal board della Fed. "Se il mercato dei bond avesse temuto che questo avrebbe portato a una perdita di indipendenza della Fed, ci sarebbe stata un'altra reazione. Il bond market è arrivato alla conclusione che le istituzioni reggeranno.: i bond restano gli arbitri finali nel sistema statunitense".